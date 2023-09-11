Лидеры Вьетнама и США выступили за справедливый и прочный мир на Украине

Он должен соответствовать Уставу ООН и нормами международного права, говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг выступили за справедливый и прочный мир на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров в связи с договоренностью вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Затрагивая вопрос об Украине, лидеры двух стран подчеркнули необходимость установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права", - сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. Одновременно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главным препятствием на этом пути являются законодательно закрепленная указом президента Украины Владимира Зеленского невозможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, а также "инициативы украинского лидера, свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов страны.