США и Вьетнам намерены развивать отношения для укрепления политического доверия

Стороны также подтвердили "сохранение благоприятных условий для завершения строительства дипломатических и консульских объектов", говорится в заявлении Белого дома

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. США и Вьетнам намерены дальше углублять отношения для укрепления политического доверия и взаимопонимания. Об этом говорится в заявлении Белого дома в связи с подписанием соглашения об установлении двустороннего стратегического партнерства.

"Два лидера подчеркнули необходимость продолжать углубление политических и дипломатических отношений и будут способствовать регулярным обменам делегациями <...> для укрепления взаимопонимания и политического доверия <...>. Обе страны подтверждают сохранение благоприятных условий для завершения строительства дипломатических и консульских объектов и гарантируют, что обе стороны смогут укомплектовать эти объекты в соответствии с международными конвенциями", - говорится в документе.

В воскресенье по итогам переговоров в Ханое президента США Джо Байдена и генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга было объявлено о договоренности вывести двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Вьетнам и США в 1995 году официально возобновили прерванные Вьетнамской войной межгосударственные связи, а в июле 2013 года повысили их уровень до всеобъемлющего партнерства. За истекший период Соединенные Штаты превратились во второго по величине торгово-экономического партнера Вьетнама: товарооборот увеличился с $450 млн в 1994 году до $123,86 млрд в 2022-м. Ежегодный прирост вьетнамского экспорта в США за последнее десятилетие составлял в среднем почти 20%. Вьетнам для США является восьмым по величине торговым партнером в мире и крупнейшим среди стран АСЕАН. Американский бизнес реализует в социалистической республике 1 286 проектов с общим объемом капитала более $11,79 млрд.