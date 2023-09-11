Вьетнам и США заявили, что будут расширять связи в сферах обороны и безопасности

Страны намерены сотрудничать в гуманитарных вопросах, сообщается в совместном заявлении по итогам переговоров Джо Байдена и Нгуен Фу Чонга

ХАНОЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Вьетнам и Соединенные Штаты договорились о расширении связей в сферах обороны и безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении о повышении вьетнамско-американских отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, принятом по итогам переговоров генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга и президента США Джо Байдена, находящегося здесь с государственным визитом.

"Обе стороны намерены продолжать использовать установленные механизмы диалога и консультаций между Министерством обороны США и Министерством национальной обороны Вьетнама, а также между другими агентствами и ведомствами, эффективно сотрудничать в гуманитарных вопросах, таких как преодоление последствий войны, военная медицина, миротворческие операции ООН, обеспечение правопорядка и безопасности на море", - отмечается в документе.

Лидеры двух стран подчеркнули заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в военно-технической сфере в соответствии с условиями каждой стороны. Соединенные Штаты выразили готовность продолжать оказывать помощь Вьетнаму в развитии его оборонного потенциала в соответствии с потребностями страны и существующими двусторонними механизмами взаимодействия.

Вьетнам и США указали на важность укрепления связей между правоохранительными органами и органами правосудия двух стран, договорились углубить и расширить текущее сотрудничество в области правоохранительной деятельности и разведки, обмениваться информацией и опытом для повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью, пиратством, отмыванием денег, торговлей людьми, незаконным оборотом наркотиков, киберпреступностью и преступлениями в сфере высоких технологий.

Ханой и Вашингтон заявили о намерении организовать диалог по вопросам безопасности между правоохранительными органами и спецслужбами. Обе страны подтвердили, что осуждают терроризм и экстремизм во всех формах и проявлениях и обязуются совместно работать в борьбе с финансированием терроризма в соответствии с Уставом ООН и другими международными соглашениями, участниками которых являются Вьетнам и США.