В Казахстане проходят учения по сейсмобезопасности с участием тюркских государств

Основной целью учений является подготовка и обучение жителей

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Двухдневные учения по отработке действий при землетрясениях проходят в Казахстане с участием представителей стран Организации тюркских государств. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"В командно-штабном учении "Жер-2023", кроме казахстанских республиканских служб гражданской защиты, принимают участие аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств: Азербайджана, Венгрии, Киргизии, Турции, Узбекистана. Республиканский штаб для выработки и координации совместных действий служб спасения размещен в городе Алма-Ата", - говорится в сообщении.

Основной целью учений являются подготовка и обучение жителей, привитие культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

"В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения", - пояснили в ведомстве.