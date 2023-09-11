Президент Бразилии пригласил лидеров России и Китая на саммит G20 в 2024 году

Луис Инасиу Лула да Силва выразил сожаление в связи с тем, что лидеры РФ и КНР не прибыли в Нью-Дели для участия во встречах в рамках "двадцатки"

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в саммите Группы двадцати G20 в Бразилии в 2024 году. Об этом сообщило агентство ANI.

"Я хотел бы поздравить Индию с особенно хорошей организацией саммита. Мы получили много тепла от индийского народа. У Бразилии есть все условия, чтобы стать принимающей страной Группы двадцати в следующем году. Мы хотим использовать многие города Бразилии для организации в них большого количества мероприятий", - приводит агентство слова президента Бразилии. Он выразил сожаление в связи с тем, что лидеры РФ и КНР не прибыли в Нью-Дели для участия во встречах в рамках "двадцатки", указывает ANI. "Но я их приглашу. Надеюсь, что они приедут и примут участие в саммите", - указал политик.

Саммит "двадцатки" в Нью-Дели завершился в воскресенье. Индия провела десятки министерских встреч в преддверии саммита, на самой встрече лидерам удалось согласовать совместную декларацию, несмотря на расхождения по ряду вопросов, в первую очередь по украинскому конфликту. При этом до конца года в Индии состоится еще несколько мероприятий G20. На саммит были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян. С 1 декабря председательство в объединении перейдет к Бразилии.