Skoda остановила на неделю выпуск машин из-за нехватки комплектующих

Пресс-секретарь компании Ивана Поволна сообщила, что решение связано с партнерским предприятием в Словении, которое пострадало от наводнения

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Чешская автомобилестроительная компания Skoda, входящая в международную группу Volkswagen, останавливает производство машин на одну неделю из-за отсутствия комплектующих деталей, которые поставляло находящееся в Словении партнерское предприятие. Оно пострадало от произошедших в этой стране наводнений. Об этом сообщила пресс-секретарь Skoda Ивана Поволна.

Skoda с сегодняшнего дня останавливает как минимум на неделю производство на своем заводе [в селе] Квасины (северо-восток Чехии - прим. ТАСС)", - отметила пресс-секретарь. Она не исключила, что частично будет прервано производство автомобилей и на заводе в городе Млада-Болеслав в центральной части республики.

Партнерское предприятие Skoda, как уточнила Поволна, поставляло из Словении комплектующие для двигателей внутреннего сгорания. При этом выпуск электромобилей на заводах компании увеличится с 500 до 550 машин в день.

Между тем лидер профсоюза сотрудников Skoda Ярослав Повшик проинформировал, что сокращение производства на заводах компании в Чехии коснется всех моделей автомобилей с моторами внутреннего сгорания. Ситуация может улучшиться на будущей неделе, когда ожидается восстановление поставок из Словении. Одновременно, по его словам, представители Skoda стараются договориться о поставках необходимых комплектующих из Китая.