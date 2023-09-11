11 сентября, 07:49
Военная операция на Украине

МИД Франции объяснил сложности с украинским контрнаступлением подготовкой России

Глава ведомства Катрин Колонна отметила, что хотя контрнаступление оказалось для Киева сложнее, чем ожидалось, "оно развивается, в частности, на южном направлении"

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Украина сталкивается со сложностями при проведении контрнаступления, поскольку Россия была хорошо к нему подготовлена. Такое мнение она высказала в эфире телеканала BFMTV.

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"Президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, как это трудно. И это трудно, поскольку Россия была подготовлена, она организовала несколько линий обороны и заминировала территорию между ними", - сказала Колонна.

При этом глава ведомства выступила с утверждением, что хотя контрнаступление оказалось для Киева сложнее, чем ожидалось, "оно развивается, в частности, на южном направлении".

Министр напомнила, что в ходе недавнего визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Париж было принято решение "усилить помощь Парижа Киеву".

Зеленский 8 сентября заявил, что темпы боевых действий, введения антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются. По его словам, для ускорения контрнаступления Украине необходимо больше западной техники, в частности современных истребителей.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияВоенная операция на УкраинеКолонна, Катрин
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