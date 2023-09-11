МИД КНР назвал политической махинацией информацию о шпионаже Китая против Великобритании

В Китае выступили решительно против обвинений подобного рода, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Китай не занимается шпионажем в отношении Великобритании и решительно против обвинений подобного рода. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Утверждения о том, что Китай занимается шпионажем в отношении Великобритании, не опираются на факты. Мы решительно против них", - сказала она на брифинге.

Как подчеркнула китайский дипломат, Пекин требует от британской стороны "прекратить распространять ложную информацию и прибегать к политическим махинациям, нацеленным против Китая".

9 сентября в СМИ Великобритании появилась информация о задержании в королевстве двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Сообщалось, что один из них работал в качестве парламентского исследователя - обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам. По данным газеты The Sunday Times, задержанный был связан с рядом парламентариев от правящей Консервативной партии, в том числе с имеющими допуск к секретной информации. Среди них упоминаются замглавы МВД Том Тугендхат и председатель комитета по международным делам парламента Алиша Кирнс.