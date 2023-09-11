СМИ: США запустили группу спутников-шпионов для наблюдения за аппаратами РФ и КНР

По данным Defense News, когда спутники будут введены в эксплуатацию, они будут "отслеживать объекты и потенциально опасные действия на высоте 22 тыс. миль" над поверхностью Земли

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Космические силы США и Национальное управление военно-космической разведки запустили группу новых спутников-шпионов, чтобы отслеживать российские и китайские космические аппараты, которые, по версии американских властей, могут представлять угрозу для безопасности орбитальных объектов Соединенных Штатов. Об этом 10 сентября сообщил портал Defense News.

По его данным, запуск состоялся 10 сентября. Изначально запуск он должен был состояться 29 августа, но был отложен из-за погодных условий. Как отмечает портал, когда спутники будут введены в эксплуатацию, они будут "отслеживать объекты и потенциально опасные действия на высоте 22 тыс. миль" (около 35 тыс. км) над поверхностью Земли. Миссия получила название Silent Barker.

Точное количество спутников не уточняется, однако отмечается, что их будет несколько.

Ранее Космические силы США утверждали, что Silent Barker является "ответом на усилия Китая и России по развитию систем, способных с орбиты уничтожать другие спутники, что вызывает беспокойство США". Ведомство ожидает, что Silent Barker станет дополнением к действующим наземным и низкоорбитальным системам и позволит США узнать, что действительно происходит в космосе.