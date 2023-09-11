В Иране заявили, что обмен заключенными с США состоится в ближайшем будущем

Представитель МИД Насер Канани Чафи выразил надежду, что страна также получит доступ к замороженным финансовым активам

ТЕГЕРАН, 11 сентября. /ТАСС/. Иран надеется, что обмен заключенными между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в ближайшем будущем. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Следует понимать, что разморозка иранских активов и обмен заключенными - это два отдельных вопроса. Относительно обмена заключенными - мы надеемся, что он состоится в ближайшем будущем, - приводит его слова агентство Fars. - Что же касается разморозки иранских финансовых активов, то мы также надеемся, что передача этих средств завершится в ближайшие дни и что Иран получит к ним полный доступ".

Канани Чафи также отметил, что часть высвобожденных авуаров власти исламской республики планируют потратить на закупку товаров, не подпадающих под санкции. "Мы надеемся, что Иран сможет использовать эти активы в полной мере", - подчеркнул представитель МИД.

10 августа газета The New York Times сообщила, что США и Иран достигли соглашения об обмене заключенными. В тот же день Белый дом подтвердил факт договоренности, однако призывал дождаться возвращения сограждан из исламской республики, чтобы окончательно объявить о завершении сделки. В рамках соглашения Иран получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.

21 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи сказал, что соглашения об обмене заключенными и разморозке иранских финансовых активов будут реализованы в течение двух месяцев.

После выхода из ядерной сделки США ввели санкции в отношении Тегерана, запретив восьми крупнейшим импортерам иранской нефти, в том числе Южной Корее, закупать энергоресурсы у исламской республики. Южная Корея заморозила средства, предназначенные для оплаты импорта иранской нефти.