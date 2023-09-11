По данным опроса, польская оппозиция перед выборами впервые обошла партию Качиньского

Согласно выводам социологов IBRiS, большинство в Сейме может достаться трем оппозиционным партиям, если они сформируют коалицию

ТАСС, 11 сентября. Польские оппозиционные партии впервые за многие месяцы обошли в рейтинге правящую в Польше партию Ярослава Качиньского "Право и справедливость". Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром IBRiS.

Согласно выводам социологов, партия власти по итогам запланированных на 15 октября парламентских выборов может потерять большинство в Сейме (нижней палате парламента), которое может достаться трем оппозиционным партиям, если они сформируют коалицию.

Участников опроса попросили ответить на вопрос о том, за кого они намерены голосовать на ближайших выборах. "Право и справедливость" получила 33,2% голосов. Ее главный конкурент от оппозиции - "Гражданская коалиция" под руководством экс-премьера Дональда Туска - 26%.

Объединение "Третья дорога" Польской крестьянской партии и партии "Польша 2050" получило 10,3%, "Новые левые" - 10,1%. Потенциальный партнер Качиньского для формирования правящей коалиции - партия "Конфедерация" - может рассчитывать только на 9,4% голосов. Таким образом, оппозиция в совокупности может получить большинство голосов.

"Решающее значение играет тот факт, что падает поддержка "Конфедерации", а "Новые левые" и "Третья дорога" сохраняют поддержку и даже немного набирают. В пересчете на мандаты оппозиция может сейчас рассчитывать на одно место больше в Сейме", - указал профессор Ягеллонского университета Ярослав Флис.

Как рассчитали социологи, партия Качиньского по итогам выборов может получить 189 кресел в состоящей из 460 мест нижней палате парламента. "Гражданская коалиция" - 144 мандата, "Третья дорога" - 44, "Новые левые" - 43, "Конфедерация" - 39. Одно место традиционно выделяется немецкому национальному меньшинству.

Прошлые выборы

По итогам выборов 2019 года "Право и справедливость" получила 43,59% голосов, "Гражданская коалиция" - 27,40%, "Левые" - 12,56%, Польская крестьянская партия и Польская коалиция - 8,55%, а "Конфедерация" - 6,81%.

На данный момент у партии Качиньского 227 депутатов в парламенте. У "Конфедерации" 11 голосов. У оппозиционных партий их в совокупности немногим больше 200.

Опрос проводился 8-9 сентября с участием 1 100 человек.