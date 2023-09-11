11 сентября, 08:27
Военная операция на Украине

Китай заявил, что декларация G20 показала консенсус участников саммита по вопросу Украины

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин также отметила, что саммит G20 был нацелен на решение экономических вопросов, это "не площадка для урегулирования проблем в области геополитики и безопасности"

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Декларация по итогам саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели свидетельствует о консенсусе стран - участниц объединения по целому ряду вопросов, включая украинский кризис. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Декларация на саммите G20 была опубликована после того, как стороны пришли к единому мнению. Она отражает взаимопонимание, которое было достигнуто между всеми государствами-участниками", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, которая попросила прокомментировать "нехватку прямой критики России" в этом документе.

Официальный представитель подчеркнула, что по украинской проблеме Китай занимает "неизменную и четко обозначенную позицию". Она также отметила, что саммит G20 был нацелен на решение экономических вопросов, и это "не площадка для урегулирования проблем в области геополитики и безопасности".

Мао Нин подчеркнула, что при решении проблемы Украины необходимо избегать идеологических установок времен холодной войны, учитывать обеспокоенность каждой из вовлеченных сторон, стремиться к политическому решению данной проблемы. "Китай продолжит прилагать усилия для продвижения переговоров и, объединив усилия с мировым сообществом, содействовать политическому урегулированию украинского кризиса", - подытожила она.

Как отметил по итогам саммита министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавлявший делегацию России в Нью-Дели, развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Государства Запада не смогли навязать участникам саммита украинскую повестку, соответствующий параграф декларации саммита объединения изложен в контексте необходимости разрешения всех мировых конфликтов, отметил министр. Он обратил внимание, что декларация в контексте конфликта на Украине также включила важные принципы продовольственной безопасности, которые поддерживаются Россией.

Саммит проходил в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавлял Сергей Лавров. 

Теги:
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