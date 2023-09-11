Чехия планирует продлить статус временной защиты беженцев с Украины до 31 марта 2025 года

Власти также будут оказывать беженцам финансовую поддержку при их возвращении на Украину

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Статус временной защиты находящихся в Чехии беженцев с Украины будет продлен на год - до 31 марта 2025 года. Соответствующее дополнение к действующим в республике законодательным актам правительство рассмотрит в среду, сообщил новостной портал idnes.cz.

Одновременно власти планируют оказывать получившим в республике статус временной защиты беженцам финансовую поддержку при их возвращении на Украину. Максимальный размер средств, на которые они смогут рассчитывать, должно установить правительство Чехии.

Между тем, согласно порталу, в случае последующего обращения получивших финансовую поддержку для возвращения на родину беженцев к властям республики за предоставлением им долговременной чешской визы, они должны будут вернуть половину предоставленной суммы. Вернуться на Украину, как следует из исследования Международной организации по миграции, в ближайшее время хотели бы 10% беженцев.

Чешские СМИ не сомневаются, что власти продлят до конца марта 2025 года статус временной защиты беженцев с Украины. Возражений против это в республике нет. В Чехии в данный момент находятся около 360 тыс. украинских беженцев, примерно 80% из которых составляют женщины и дети.

Статус временной защиты беженцев с Украины, согласно СМИ, должен быть продлен до 31 марта 2025 года во всех странах Евросоюза. Консенсус по этому вопросу найден рабочими группами государств-членов сообщества. Ожидается, что соответствующее решение будет утверждено руководящими органами организации в октябре.