Экс-депутату Рады предъявили обвинение в госизмене за участие в ток-шоу на российском ТВ

Сергею Полищуку вменяются в вину выступления в ток-шоу "60 минут", в которых он еще до начала СВО якобы "поддерживал политику Кремля", "публично отрицал существование украинской государственности" и заявлял "о наличии между украинцами идеологического противостояния"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в госизмене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности депутату Верховной рады V созыва Сергею Полищуку. Об этом спецслужба сообщила в Telegram-канале.

"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны бывшего народного депутата Украины Сергея Полищука, который скрывается за границей", - говорится в сообщении.

Экс-депутату вменяются в вину выступления на российском ТВ в ток-шоу "60 минут", в которых он еще до начала специальной военной операции РФ на Украине якобы "поддерживал политику Кремля", "публично отрицал существование украинской государственности" и заявлял "о наличии между украинцами идеологического противостояния". По утверждению СБУ, экс-депутат якобы "координировал <...> деятельность с представителями ФСБ, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах".

Сообщается, что Полищуку предъявлены обвинения в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. По информации СБУ, ведомство "продолжает комплексные меры" для привлечения Полищука к ответственности.

Сергей Полищук - депутат Верховной рады V созыва (25 мая 2006 года - 23 ноября 2007 года). Член фракции "Блока Юлии Тимошенко". Был первым заместителем председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности (с июля 2006), председателем подкомитета по вопросам нефтяной промышленности и нефтепродуктообеспечения.

Парламент V созыва проработал немногим более года, после чего на фоне затяжного политического кризиса в стране были объявлены внеочередные выборы Рады.