Парламент Грузии подтвердил подлинность подписей за импичмент президенту

Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе ранее сообщал, что ходатайство об импичменте президенту отправят в суд уже 11 сентября

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет по процедурным вопросам и правилам парламента Грузии подтвердил подлинность подписей депутатов, собранных для запуска процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил его председатель Ираклий Кадагишвили на заседании комитета, которое транслировалось на сайте законодательного органа.

"В результате проверки установлена подлинность подписей 80 членов парламента", - зачитал он заключение комитета. Как отметил Кадагишвили, подлинность подписей подтверждена непосредственным общением с депутатами. Далее заключение комитета отправят лицам, уполномоченным передать его на рассмотрение в Конституционный суд Грузии.

Ранее в понедельник председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе сообщал, что ходатайство об импичменте президенту отправят в суд уже 11 сентября.

Согласно процедуре импичмента, для обращения в Конституционный суд Грузии необходимо собрать не менее трети подписей всех депутатов, то есть 50 из 150. После проверки их подлинности парламент может обратиться в инстанцию, у которой есть месяц для принятия решения. В случае подтверждения факта нарушения конституции как основания для отстранения президента парламенту дается две недели на соответствующее голосование. Для объявления импичмента необходимо две трети голосов депутатов, то есть 100 из 150.

Правящая партия 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Зурабишвили нарушила Конституцию Грузии, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.