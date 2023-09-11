Подозреваемый в шпионаже в пользу КНР сотрудник парламента Британии заявил о невиновности

СМИ ранее сообщили о задержании в королевстве двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Референт британского парламента, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу КНР, заявил о своей невиновности. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на предоставленное адвокатами заявление подозреваемого.

"Я чувствую себя обязанным ответить на обвинения в СМИ в том, что я являюсь "китайским шпионом". Неправильно, что я должен давать публичные комментарии относительно недостоверных сообщений. Тем не менее, учитывая, что было сказано [обо мне], важно, чтобы [все] знали, что я полностью невиновен. Я посвятил свою карьеру тому, чтобы попытаться довести до других мысль о вызове и угрозах, которые представляет китайская Коммунистическая партия. Заниматься тем, о чем говорят в сумасбродных новостных материалах, противоречило бы всему тому, за что я выступаю", - сказал подозреваемый, имя которого не разглашается.

Ранее британские СМИ сообщили о задержании в королевстве двух человек по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из них работал в качестве парламентского референта - обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам. По данным газеты The Sunday Times, задержанный был связан с рядом парламентариев от правящей Консервативной партии, в том числе с имеющими допуск к секретной информации. Среди них упоминаются замглавы МВД Том Тугендхат и председатель комитета по иностранным делам парламента Алиша Кернс.

Согласно Sky News, в понедельник спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл сделает заявление в связи с задержанием референта. 10 сентября премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Нью-Дели на полях саммита Группы двадцати выразил беспокойство по поводу якобы попыток Пекина вмешиваться в работу британского парламента.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин в свою очередь заявила, что Китай не занимается шпионажем в отношении Великобритании и решительно против обвинений подобного рода. Как подчеркнула китайский дипломат, Пекин требует от британской стороны прекратить распространять ложную информацию и прибегать к политическим махинациям, нацеленным против Китая.