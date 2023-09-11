Грузия отменяет визовый режим для граждан Китая

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, для республики одним из главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с КНР

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии решило отменить визовый режим для граждан Китая. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

"Вы знаете, что у меня был очень успешный визит в Китай, и Китай сегодня является второй экономикой мира, сильнейшей экономикой. Для нас одним из главных интересов является укрепление торгово-экономических отношений с Китаем, привлечение еще большего объема инвестиций из Китая, большего числа туристов. <...> Поэтому мы приняли решение задействовать безвизовый режим для граждан Китая с сегодняшнего дня", - сказал Гарибашвили.