Депутат Европарламента от голландской партии "Форум за демократию" Марсель де Грааф назвал Евросоюз главным проигравшим, обратив внимание на такие проблемы, как "экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции"

ГААГА, 11 сентября. /ТАСС/. Депутат Европарламента от голландской партии "Форум за демократию" Марсель де Грааф считает, что Россия уже вышла победителем в конфликте с США и НАТО. Это мнение он высказал в соцсети X (ранее Twitter).

"Фактически Россия уже является главным победителем в этом конфликте с США и НАТО: дедолларизация, расширение российского влияния повсюду, кроме Запада, растущая экономика, устойчивость к западным санкциям", - отметил он, комментируя статью геополитического аналитика Чая Бауэса для интернет-издания theislander.eu под названием "Вот почему поражение Украины может означать конец НАТО в ее нынешнем виде".

Евросоюз же он назвал главным проигравшим, обратив внимание на такие проблемы, как "экономический спад, деиндустриализация, превращение в марионетку США, самоубийственные санкции".

"Итоги саммита "Большой двадцатки" в Индии говорят сами за себя, - считает де Графф. - Запад теряет способность подчинять себе остальной мир".

Итоговая декларация саммита G20

Ранее лидеры Группы двадцати приняли итоговое заявление, в котором признали различие взглядов и оценок по ситуации на Украине среди членов сообщества. Они призвали все государства соблюдать принципы международного права, в том числе относительно суверенитета и территориальной целостности, а также отметили важность мирного разрешения конфликтов и диалога.

Как отметил по итогам саммита министр иностранных дел Сергей Лавров, возглавлявший делегацию России в Нью-Дели, развивающиеся страны Группы двадцати демонстрируют правильное понимание происходящего на Украине. Государства Запада не смогли навязать участникам саммита украинскую повестку, соответствующий параграф декларации саммита объединения изложен в контексте необходимости разрешения всех мировых конфликтов, отметил министр. Он обратил внимание, что декларация саммита G20 в контексте конфликта на Украине также включила важные принципы продовольственной безопасности, которые поддерживаются Россией.

Саммит Группы двадцати проходил в Нью-Дели. На него были приглашены лидеры всех стран G20 и еще девяти государств (Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура). Российскую делегацию в Индии возглавлял глава МИД Сергей Лавров.