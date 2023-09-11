Spiegel: западные страны ошиблись в оценке эффективности санкций против России

По словам экономиста Беньямина Хильгенштока, после введения Западом нефтяного потолка российские экспортные цены "действительно упали", однако "это не было связано с данной мерой"

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Западные страны ошиблись в оценке эффективности санкций против Москвы, посчитав снизившееся цены на российские энергоресурсы результатом введенных Западом ограничений. Такую оценку приводит германский журнал Der Spiegel.

Его обозреватели обращают внимание, что цены на российскую нефть в экспортных портах Приморска и Новороссийска в последнее время выросли до $74, "значительно превысив" ограничительную отметку $60 за баррель. При этом еще в начале сентября в Минфине США заявляли, что ограничения работают, отмечает издание. Такое противоречие, как пишут авторы со ссылкой на заявление германского экономиста Беньямина Хильгенштока, объясняется тем, что "западные правительства перепутали корреляцию с причинно-следственной связью".

По словам Хильгенштока, который вместе с группой экспертов уже год следит за динамикой экспорта российской нефти в Киевской школе экономики, после введения западными странами нефтяного потолка российские экспортные цены "действительно упали", однако "это не было связано с данной мерой". Еще одно эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти по морю также "не имело никакого отношения к снижению цен", однако западные правительства "все равно отметили это как успех", заявил эксперт. По мнению экономиста, целью Запада было "сокращение доходов России от продажи нефти", а то, каким образом это будет достигнуто, "уже второстепенно".

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что экономические санкции, введенные Германией и другими странами Запада из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ вступило в силу 5 декабря 2022 года. Страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Размер потолка был определен на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов. Для изменения потолка цен необходимо согласие со стороны всех стран ЕС и членов G7.