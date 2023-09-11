КГБ Белоруссии задержал диверсантов СБУ, готовивших в стране подрывы железных дорог

При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали готовивших подрывы железнодорожных путей диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины. Об этом со ссылкой на заявление КГБ сообщает агентство БелТА.

Сотрудники КГБ выявили и задержали участников трех боевых ячеек, которые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском (Минская область) и Толочинском (Витебская область) районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы.

Один из подозреваемых, готовивший подрыв железнодорожных путей в Минской области, инициативно вышел на связь с СБУ, а для подготовки теракта привлек бывшего коллегу. Организовывавший теракт в Витебской области гражданин Украины для совершения преступления привлек двух белорусов, у которых были навыки минно-взрывного дела. Сотрудниками КГБ также задержан гражданин Украины, который незаконно переместил через белорусскую границу стрелковое оружие, взрывчатые вещества и беспилотные летательные аппараты. Задержанные находятся в следственном изоляторе КГБ, где дают признательные показания.

Издание "СБ. Беларусь сегодня", анонсируя выпуск спецрепортажа на тему операции КГБ, сообщило, что деятельность боевых групп СБУ была пресечена в течение недели начиная с 26 августа. При этом издание отмечает, что боевые ячейки созданы для совершения диверсий и терактов не только в Белоруссии, но и в России.