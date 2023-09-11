Глава МИД Хорватии заявил, что Западные Балканы должны следовать внешней политике ЕС

По мнению Гордана Радмана, страны должны поддержать санкции Евросоюза против России

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Радман считает, что ЕС имеет достаточно политических инструментов, чтобы убедить страны Западных Балкан согласовывать свою внешнюю политику с ЕС, в том числе ввести санкции против России. Свое заявление министр сделал на брифинге по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Марией Габриэль в Софии, где он находится с визитом.

"Каждое государство Западных Балкан, которое хочет стать частью общего европейского пространства, должно уважать принципы существования и ценности ЕС, особенно с учетом российской агрессии. В вопросе санкций, наложенных ЕС на Россию, считаем, что страны Западных Балкан также должны их поддержать. Они должны показать свою солидарность с европейскими принципами и свою солидарность с Украиной. Государства Западных Балкан, в числе которых находится и Сербия, должны согласовывать свою внешнюю политику с политикой ЕС", - сказал Радман.

Глава МИД Хорватии также подчеркнул, что "ЕС имеет политические инструменты, чтобы убедить государства Западных Балкан, которые хотят стать членами сообщества, следовать политике ЕС".

Главы МИД Болгарии и Хорватии обсудили вопросы взаимного интереса, расширение взаимовыгодного сотрудничества, Шенген, помощь Украине и другие темы. В рамках визита Радман встретился с президентом Руменом Радевым, также запланированы его переговоры с премьер-министром Николаем Денковым и спикером парламента Росеном Желязковым.

Поездка Радмана в Софию стала первым визитом иностранного министра с момента начала работы 6 июня нового правительства Болгарии.