11 сентября, 11:42,
обновлено 11 сентября, 11:54

В Минске установили имена 300 латышей и литовцев, уничтожавших белорусов в годы войны

Генпрокуратура Белоруссии приводит список обвиняемых в преступлениях против мирного населения, в нем фамилии 251 латыша и 85 литовцев

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии установила имена свыше 300 латышских и литовских карателей, уничтожавших мирное население БССР в годы Великой Отечественной войны.

"Генеральная прокуратура в ходе расследования уголовного дела о геноциде установила имена палачей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период из числа литовских и латышских карателей, уничтожавших мирных жителей на территории БССР, и конкретные преступления, совершенные ими", - отмечается в сообщении белорусского ведомства.

Генпрокуратура страны приводит список обвиняемых в преступлениях против мирного населения, в нем фамилии 251 латыша и 85 литовцев. 

Теги:
БелоруссияЛатвияЛитва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация