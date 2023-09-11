В Минске установили имена 300 латышей и литовцев, уничтожавших белорусов в годы войны

Генпрокуратура Белоруссии приводит список обвиняемых в преступлениях против мирного населения, в нем фамилии 251 латыша и 85 литовцев

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии установила имена свыше 300 латышских и литовских карателей, уничтожавших мирное население БССР в годы Великой Отечественной войны.

"Генеральная прокуратура в ходе расследования уголовного дела о геноциде установила имена палачей белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период из числа литовских и латышских карателей, уничтожавших мирных жителей на территории БССР, и конкретные преступления, совершенные ими", - отмечается в сообщении белорусского ведомства.

Генпрокуратура страны приводит список обвиняемых в преступлениях против мирного населения, в нем фамилии 251 латыша и 85 литовцев.