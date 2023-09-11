На вооружение ВВС Израиля приняли беспилотник нового поколения Spark

Первой эксплуатировать новую модель БПЛА начнет 144-я эскадрилья ВВС еврейского государства, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 сентября. /ТАСС/. Новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Spark поступили на вооружение израильских ВВС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, церемония передачи первой партии беспилотников состоялась в воскресенье на авиабазе Хацор, где расквартирована 144-я эскадрилья ВВС Израиля. Она первой начнет эксплуатировать новую модель БПЛА.

"БПЛА Spark существенно улучшат возможности войск действовать эффективно и наступательно на основании данных, которые будут поступать [с беспилотников]. Это новая возможность для [израильских] сил, использующих БПЛА, и это переход к пятому поколению таких аппаратов в Армии обороны Израиля", - говорится в заявлении.

БПЛА Spark создан израильскими компаниями Rafael и Aeronautics. Он предназначен для выполнения широкого спектра задач, включая разведывательные действия, сопровождение сухопутных сил, корректировку огня. Технические характеристики нового аппарата не уточняются.