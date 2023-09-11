Токаев указал на большие перспективы укрепления сотрудничества Казахстана и Турции

По словам президента Казахстана, отношения между странами "вышли на уровень расширенного стратегического партнерства"

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом заявил, что наращивание взаимодействия двух стран имеет большие перспективы.

"Отношения наших братских стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция является одним из четырех ведущих торговых партнеров Казахстана. В прошлом году двусторонний товарооборот вырос на 54%, достигнув $6,3 млрд. Мы договорились довести этот показатель до 10 млрд стран вышли на уровень расширенного стратегического партнерствав ближайшее время", - сказал Токаев, его слова приводит президентская пресс-служба.

Он отметил, что между двумя странами динамично развивается инвестиционное сотрудничество. "Турция входит в число 10 крупнейших инвесторов Казахстана. Сейчас ведутся работы по 36 проектам на общую сумму более $2,8 млрд. Считаем, что сотрудничество между двумя странами имеет большие перспективы", - подчеркнул президент Казахстана.

В свою очередь Фидан передал Токаеву приветствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Министр отметил, что турецкая сторона намерена приложить все усилия для продвижения сотрудничества двух стран, а также вывести на новый уровень взаимодействие в рамках региональных и международных структур. Как сообщил Хакан Фидан, турецкий лидер планирует в ходе предстоящего в ноябре этого года визита, приуроченного к саммиту Организации тюркских государств, всесторонне обсудить перспективы укрепления стратегического партнерства двух государств", - пояснили в пресс-службе.

Ранее заместитель премьера - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу сообщил, что президент Турции планирует посетить Казахстан с визитом 3 ноября и принять участие в саммите Организации тюркских государств, который пройдет в городе Туркестане.