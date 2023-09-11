Президент Сербии усомнился в возможности расширения ЕС к 2030 году

Александар Вучич подчеркнул, что анонсированные ранее планы по расширению ЕС являются "слишком амбициозными"

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич выразил сомнение в том, что Европейский союз может увеличить число членов к 2030 году, как об этом ранее заявлял председатель Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сербский лидер заявил журналистам по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.

"Мы говорили о европейском будущем. У кого-то [эта тема вызывает] больше энтузиазма, у кого-то меньше. Во всяком случае, я думаю, что сегодняшний день прошел в корректном формате", - указал Вучич.

Глава государства отдельно подчеркнул, что анонсированные ранее планы по расширению ЕС к 2030 году являются слишком амбициозными. "По моему мнению, это красивые желания, но кто я, чтобы рушить чей-то оптимизм и умалять чьи-то амбиции, - отметил Вучич. - Здорово, если это произойдет, но я не уверен, что это случится".

28 августа на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.

Процесс Брдо-Бриони был учрежден в 2013 году по инициативе президентов Словении и Хорватии. Основной задачей этой инициативы является оказание содействия со стороны Любляны и Загреба евроинтеграции Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии, а также непризнанного Косова. Саммиты в этом формате проводятся ежегодно.