Парламент Словакии воздержался от рассмотрения вопроса об отмене разрешений для нелегалов

В ответ премьер-министр Людовит Одор раскритиковал депутатов за "нежелание решать проблему нелегальной миграции"

БРАТИСЛАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии воздержался от рассмотрения вынесенного правительством вопроса об отмене разрешений на временное пребывание в республике нелегальным беженцам, выдаваемых им полицией. Об этом сообщило Словацкое радио.

Запланированное на понедельник заседание парламента по этому вопросу не состоялось из-за отсутствия кворума. Премьер-министр Словакии Людовит Одор раскритиковал депутатов за "нежелание решать проблему нелегальной миграции". Он выразил озабоченность, что этой темой злоупотребляют некоторые парламентарии в политических целях в борьбе с оппонентами в ходе предвыборной кампании перед намеченными в стране на 30 сентября досрочными парламентскими выборами.

Словацкий кабмин предложил парламенту отменить обязанность полиции выдавать иностранцам, проникшим в страну нелегально, разрешения на временное пребывание. Правительство намеревалось таким образом сделать республику непривлекательной для нелегальных мигрантов.

Словакия сталкивается с напором нелегальных мигрантов, прежде всего, из стран Ближнего Востока, которые попадают на ее территорию через так называемый "балканский путь", проникая в Евросоюз через Венгрию. Полиция обязана выдавать иностранцам, депортация которых не представляется возможной из-за отсутствия у них документов, разрешения на временное пребывание в республике. Нередки случаи злоупотребления таким подходом словацких властей, когда беженцы, получив разрешение, покидают заявленное в нем место пребывания и выезжают в государства Западной Европы.