Грузия планирует увеличить количество ежедневных рейсов из Китая до 10

Это необходимо для развития туризма, заявил вице-премьер страны Леван Давиташвили

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Грузии ведут переговоры с китайской авиакомпанией China Southern Airlines, чтобы увеличить количество ежедневно осуществляемых рейсов между странами с 1 до 10. Об этом на брифинге после заседания правительства заявил вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

"Несколько дней назад у нас были переговоры с China Southern Airlines об увеличении прямых полетов и добавлении разных городов. Мы пришли к решению, что в ближайшее время минимум ежедневно будут выполняться рейсы, однако этого не достаточно. У нас большие амбиции. Я прямо скажу, что нашим целевым показателем может быть 10 полетов в день", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что увеличение частоты полетов необходимо для развития туризма и привлечения китайских путешественников. China Southern Airlines возобновила прямые полеты из Китая в Грузию, прерванные из-за пандемии, в январе 2023 года. Рейсы выполняются из Урумчи в Тбилиси один раз в неделю.

Ранее, 11 сентября, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что республика приняла решение об отмене визового режима с Китаем. Как позже пояснил Давиташвили, туристы из КНР смогут прибывать и находиться в Грузии в туристических целях в течение 30 дней. Грузия и Китай в конце июля объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства.