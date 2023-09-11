Вучич заявил, что Сербия не подвергнется внешнему давлению по вопросу российских санкций

Решение о присоединении или отказе от российских санкций может быть принято лишь самостоятельно Белградом, заявил президент Сербии

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Сербия самостоятельна в проведении собственной политики и решение о присоединении или отказе от российских санкций не может быть навязано извне, а может быть принято лишь самостоятельно Белградом. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич по итогам саммита процесса Брдо-Бриони в Скопье.

"Что касается санкций, то мы сами принимаем решение о санкциях как суверенная страна, и в этом мы отличаемся от Приштины. Не по теме России, Украины или я не знаю чего еще, а по вопросу того, кто является суверенной страной, а кто не является и никогда не будет", - подчеркнул Вучич, комментируя заявления премьера непризнанного Косова Альбина Курти о том, что Сербию и Россию невозможно оторвать друг от друга без кнута.

"Мне интересно, как некоторым приходит в голову, что они имеют право просить каких-то третьих лиц применить кнут по отношению к суверенной стране, особенно когда вы нарушаете Устав ООН и нарушаете территориальную целостность страны", - отметил сербский лидер.

Ранее Вучич заявлял о том, что Сербия не готова вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. Он указывал на то, что российская экономика на фоне введенных ограничений демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал.

28 августа сербский лидер провел встречу с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко, по результатам которой указал на то, что Белград рассчитывает на гармоничное развитие отношений с Москвой.