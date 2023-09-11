11 сентября, 13:31

В Чехии численность населения возросла на 46 тыс. из-за притока мигрантов

По данным статистического управления страны, большую часть приезжих составляют беженцы с Украины

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Численность населения Чехии в первом полугодии текущего года возросла на 46 тыс. человек, до 10,87 млн. Об этом сообщило на своем сайте Чешское статистическое управление.

Численность населения республики, согласно статистике, увеличилась за счет миграции из-за рубежа, прежде всего за счет прибытия беженцев с Украины. В течение первого полугодия в страну для проживания въехали 79 776 человек, а выехали, покинув место жительства, 22 266 граждан. "В обоих случаях среди мигрантов преобладали украинцы", - отметило управление.

В Чехии сохраняется тенденция падения рождаемости. В первом полугодии в республике родилось 45 180 детей, а ушли из жизни 56 666 жителей. При этом, согласно статистике, у 10% новорожденных мать имела иностранное гражданство. В 40% случаев речь шла о гражданках Украины. 

Теги:
УкраинаЧехия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация