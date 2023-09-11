В Белоруссии у двух задержанных на границе с Литвой изъяли три беспилотника

В отношении первого задержанного начали административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима, в отношении второго - за нарушение погранрежима

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали у границы с Литвой двух граждан республики, у которых изъяты три беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Вблизи границы с Литвой в Вороновском районе [Гродненской области] 2 сентября военнослужащие [погранкомитета] по информации от местных жителей задержали неизвестного за попытку незаконного пересечения государственной границы. Нарушителем оказался 28-летний житель Вороновского района. При себе у него был телефон с сим-картами литовского и белорусского операторов. Мужчина не смог объяснить цель своего нахождения в погранполосе, однако вблизи места задержания пограничный наряд обнаружил товарно-материальные ценности подакцизной группы. В дальнейшем при осмотре места его проживания обнаружены два дрона с комплектующими", - говорится в сообщении. В погранкомитете отметили, что задержанный менее месяца назад привлекался к ответственности за незаконное нахождение в погранполосе.

"Второй случай произошел 7 сентября также вблизи границы с Литвой в районе населенного пункта Ровбишки [Вороновского района Гродненской области]. За нарушение погранрежима задержан 30-летний лидчанин. Пограничники при осмотре его дома обнаружили принадлежащий ему квадрокоптер с комплектующими", - проинформировали в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

Там уточнили, что в отношении первого задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима, в отношении второго - за нарушение погранрежима.

"Запрещено использование или владение беспилотником в пограничной полосе, а также его оставление вне населенных пунктов, расположенных в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы", - напомнили в Госпогранкомитете, уточнив, что за невыполнение правил положен штраф.

Ранее белорусские пограничники неоднократно выявляли у границы лиц, использующих беспилотные летательные аппараты, в том числе для контрабанды.