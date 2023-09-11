Саудовский кронпринц заявил об отсутствии проблем в отношениях Эр-Рияда и Нью-Дели

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отметил, что в экономическом росте Саудовской Аравии большую роль сыграла индийская община, которая составляет примерно 7% населения королевства

ДУБАЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил, что за всю историю в отношениях между двумя странами не было никаких проблем.

"Индия - дружественная страна. Арабов и Индию, а также саудовское государство и Индию связывают давние стратегические отношения, которые выгодны для обеих сторон. За всю историю отношений [между нами] не было никаких разногласий", - заявил саудовский кронпринц, который начал официальный визит в Индию после саммита "Большой двадцатки" (G20), завершившегося в воскресенье в Нью-Дели.

"Сегодня мы работаем над созданием будущих возможностей, мы прорабатываем множество вопросов. В ходе заседания саудовско-индийского совета стратегического партнерства мы надеемся достичь целей во всех областях", - продолжил он. По словам кронпринца, в экономическом росте Саудовской Аравии большую роль сыграла индийская община, которая составляет примерно 7% населения королевства.

Заседание совета завершилось подписанием протокола. Подписи под документом поставили саудовский кронпринц и индийский премьер-министр. Телеканал Al Arabiya сообщил, что стороны также заключили ряд соглашений о сотрудничестве, однако не уточнил, какие именно документы они подписали.

Наследный принц Саудовской Аравии 9 сентября на полях саммита G20 в Нью-Дели анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании по созданию экономического коридора, соединяющего Индию с ближневосточными и европейскими странами. Он уточнил, что инициатива предполагает строительство разветвленной сети железных дорог между ближневосточными странами и развитие портовой инфраструктуры. По информации Саудовского агентства печати, документ подписали восемь сторон: Германия, Евросоюз, Индия, Италия, ОАЭ, Саудовская Аравия, США и Франция. Участники проекта намерены построить сеть трубопроводов для транспортировки водорода, а также проложить кабели для передачи электроэнергии и данных.