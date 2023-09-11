Эксперт из Индии заявила, что выборы в новых субъектах РФ были честными и подотчетными

Пурнима Ананд сообщила, что увидела на избирательных участках людей, "исполненных надежды и оптимизма по поводу их электоральных прав"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ход голосования в новых российских субъектах был честным и подотчетным, избиратели понимали, что их права находятся под защитой. Об этом заявила президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам международного наблюдения за выборами в новых субъектах РФ.

"Выборы были честными, подотчетными", - сказала эксперт. Она отметила, что увидела на избирательных участках людей, "исполненных надежды и оптимизма по поводу их электоральных прав". "Они понимали, что наступит справедливость, и их человеческие права будут защищены", - добавила Ананд.

В то же время она обратила внимание, что районы вблизи мест проведения голосования подверглись ракетным атакам. "Их вовремя перехватили системы ПВО, если бы этого не случилось, мне трудно себя представить, что могло бы произойти", - указала специалист из Индии.

Среди прочего Ананд напомнила, что по данным Центризбиркома РФ, система дистанционного электронного голосования за время выборов подверглась кибератакам более 20 тыс. раз. "Это совершенно новая процедура. И нужны цифровые организации, которые бы контролировали демократический процесс при выборах онлайн", - отметила эксперт. По ее словам, сейчас "пришло время, чтобы инициировать создание соответствующего института цифровой защиты демократии на выборах".

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование в новых регионах сопровождалось обстрелами и налетами украинских беспилотников. В первый день выборов был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на воскресенье беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области.