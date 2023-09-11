Послу Аргентины в Баку вручили ноту протеста из-за слов президента этой страны на G20

В МИД Азербайджана подчеркнули, что искажающие сложившиеся в регионе реалии высказывания с использованием терминологии, направленной против суверенитета и территориальной целостности республики, вызывают сожаление

БАКУ, 11 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины в Баку из-за высказываний президента этой страны Альберто Фернандеса на саммите "Большой двадцатки" в Индии. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"11 сентября посол Аргентины в Азербайджане Марианхелес Беллуши была вызвана в МИД республики. В ходе встречи послу была вручена нота протеста в связи с предвзятыми антиазербайджанскими высказываниями президента Аргентины Альберто Фернандеса на саммите G20 в Нью-Дели 10 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что искажающие сложившиеся в регионе реалии высказывания с использованием терминологии, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вызывают сожаление. Было отмечено, что "отказ армянской стороны от предложения Азербайджана использовать альтернативные пути, в том числе дорогу Агдам - Ханкенди, для обеспечения потребностей армян Карабаха, ее нежелание принимать отправленное продовольствие демонстрируют, что ситуация носит не гуманитарный характер, как это утверждает Армения, а политический".

"В этой связи до внимания аргентинской стороны была доведена важность воздерживаться от заявлений против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - подчеркивается в сообщении МИД.

Как сообщили ранее армянские телеграм-каналы со ссылкой на посольство Аргентины в Ереване, Фернандес на саммите G20 заявил, что блокада Азербайджаном Лачинского коридора провоцирует гуманитарный кризис.