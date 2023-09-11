Евросоюз обещал "последствия" за проведение выборов в новых субъектах России

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение этих выборов, ни их результаты

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Евросоюз не признает результаты выборов в новых субъектах России, а также обещает "последствия" их организаторам. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Евросоюз не признает и не будет признавать ни проведение этих так называемых выборов, ни их результаты. Политическое руководство России и те, кто причастен к их организации, столкнутся с последствиями этих незаконных действий", - отмечается в нем.

Выборы в российских регионах в рамках единого дня голосования проходили с 8 по 10 сентября. Впервые участие в них принимали Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Голосование в новых регионах сопровождалось обстрелами и налетами украинских беспилотников. В первый день выборов был вынужден переместиться региональный избирком в Херсонской области, а в ночь на 10 сентября беспилотник уничтожил избирательный участок в Запорожской области.