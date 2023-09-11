Эксперт: Запад пытался вмешаться в выборы в новых регионах России, но ему это не удалось

Председатель испано-китайского совета "Один пояс - один путь" Фернандо Морагон отметил, что в ходе выборов было осуществлено более 20 тыс. кибератак

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Страны Запада оказывали огромное давление на проходящие в новых российских регионах выборы и делали все возможное, чтобы вмешаться в них, но им это не удалось. Об этом заявил президент Испано-русской ассоциации по исследованию Евразии, председатель испано-китайского совета "Один пояс - один путь" Фернандо Морагон.

"Оказывалось огромное давление со стороны Запада. Они [западные страны] сделали все возможное, <...> чтобы вмешаться в этот процесс, но они этого не смогли сделать", - сказал он, на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам международного наблюдения за выборами в новых субъектах РФ.

Эксперт указал на необходимость учитывать сложности, с которыми пришлось столкнуться России во время проведения выборов, и подчеркнул, что осуществлялись "постоянные нападки со стороны западных СМИ" в отношении выборного процесса. "И как всегда, Запад, Европа, Соединенные Штаты применяют двойные стандарты, они критикуют Россию, другие страны, - продолжил он. - Когда, например, такая страна, как Израиль, которая интегрировалась в западное общество, они на Голанских высотах действуют <...> при поддержке США. И вот так происходит постоянно, двойные стандарты".

Кроме того, аналитик обратил внимание на то, что в ходе выборов было осуществлено более 20 тыс. кибератак. "Только представьте масштаб: как со стороны Украины, так и со стороны Европы, США и так далее, - добавил он. - Мы увидели твердость информационной системы России, потому что она смогла сопротивляться этим нападкам".

Морагон также отметил, что явка людей на выборы, несмотря на украинский конфликт, постоянно увеличивалась, "она не прерывалась". "Они справились с этими выборами очень спокойно", - подчеркнул он, после чего указал на "храбрость многих людей в тех регионах". "Артиллерийские атаки, обстрелы из дронов, однако они сохраняли спокойствие", - отметил эксперт.