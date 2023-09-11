Кулеба заявил, что ФРГ все равно поставит Киеву Taurus, хотя Бербок отказалась это обещать

Глава украинского МИД упрекнул Берлин в пустой трате времени

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в Киеве, что не может обещать поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тут же выразил уверенность, что ФРГ сделает это в любом случае, и упрекнул Берлин в пустой трате времени.

Заявления сторон были сказаны на совместной пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров глав МИД. Журналисты задали Бербок вопрос, может ли она обещать своему украинскому коллеге поставки ракет Taurus. "Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные запросы. Это касается того, что все вопросы надо полностью и тщательно прояснить", - сказала Бербок.

Однако Кулеба, взяв слово сразу после главы МИД ФРГ, заявил, что Берлин все равно поставит Киеву эти ракеты. "Вы спросили, дала ли Анналена [Бербок] мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

При этом Кулеба указал, что в Киеве не считают объективным ни один из аргументов против поставок ракет. "Мы говорим германскому правительству - "мы уважаем ваши дискуссии, мы уважаем ваши процедуры", но из всего, что мы знаем о Taurus, нет ни одного объективного аргумента против их передачи. У вас есть вопросы, мы готовы ответить на них позитивно, давайте сделаем это. Чем быстрее это произойдет, тем больше это будет цениться", - добавил он.

Власти Германии пока не приняли решение о поставках Киеву Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно говорил, что все шаги по вопросам поставок оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном. Он отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами. Основной причиной, по которой власти Германии не решаются поставить Киеву ракеты, является опасение, что Вооруженные силы Украины будут ими наносить удары по целям на территории РФ.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия.