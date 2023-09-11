Почти 80% опрошенных украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в кабмине

Исследования проводились на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% жителей Украины считают, что президент страны Владимир Зеленский несет ответственность за коррупцию в правительстве. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"По состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением только 18% опрошенных", - отмечается в исследовании.

По данным аналитиков фонда, в августе порядка 52,5% опрошенных отметили, что следует критиковать власти за разгул коррупции, не опасаясь, что это приведет к дестабилизации в стране и уменьшит доверие западных партнеров.

Исследования проводились в июле и августе на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

О борьбе с коррупцией на Украине

Борьбу с коррупцией западные партнеры Киева, от финансовой и военной помощи которых он зависит, называют одним из основных условий сотрудничества. Украинские правоохранительные органы ежедневно отчитываются о выявляемых коррупционных схемах среди чиновников и военкомов, а Зеленский пообещал приравнять такие преступления к госизмене, по крайней мере на время военного положения.

Тем не менее в стране возникло уже несколько крупных скандалов, в частности вокруг госзакупок в Минобороны. Первый просочившийся в СМИ случай касался закупок продовольствия по завышенным ценам. Тогда в ведомстве последовало несколько отставок среди руководства, но министр обороны Алексей Резников сохранил свой пост. Однако еще одно журналистское расследование, вскрывшее на этот раз злоупотребления при закупке амуниции, привело к смене главы Минобороны. Новый глава ведомства Рустем Умеров сразу назвал борьбу с коррупцией в числе своих первоочередных задач.

Запад настаивает на демонстрации реальных результатов борьбы коррупцией. Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как попытка искоренить это явление, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. В докладе Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, представленном в июне, прогресс страны в части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и олигархизацией оценивался на тройку по пятибалльной системе. В свою очередь американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший на Украине в августе, заявил, что Вашингтон следит, как расходуется каждый доллар выделяемой Киеву помощи.