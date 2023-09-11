В Минске обсудили разработку и внедрение новых проектов Союзного государства

В 2021 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ

МИНСК, 11 сентября /ТАСС/. Представители Постоянного комитета Союзного государства (СГ), министерств и ведомств Белоруссии обсудили в Минске разработку и реализацию новых проектов. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря СГ Алексей Кубрин.

Установочное совещание прошло на площадке Национальной академии наук Белоруссии, в нем приняло участие около 60 человек. "Участники были проинформированы об основных принципах и сложностях, которые могут возникнуть в ходе разработки и реализации проектов. Поднимался вопрос о порядке внедрения результатов проектов по их завершению", - рассказал Кубрин.

По его словам, специалисты Постоянного комитета "не только предоставили исчерпывающую информацию по такому важному инструменту поддержки союзной интеграции как проекты Союзного государства, но и дали необходимые консультации по конкретным предложениям от потенциальных заказчиков и исполнителей".

Ранее государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев сообщал об успешном выполнении рекомендации Парламентского собрания принципиально изменить порядок и сроки разработки программ и проектов Союзного государства, в результате чего на рассмотрение предложений федеральных и республиканских министерств как госзаказчиков программ, их разработку и утверждение теперь требуется не более года.

В 2021 году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 союзных программ, а затем дорожные карты одобрил Совет министров Союзного государства. Стороны договорились, в частности, о создании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Мезенцев в июне этого года рассказал, что страны завершили работу над 10 из 28 союзных программ. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой в апреле отмечал, что к числу выполненных относятся три программы в финансовой сфере, предусматривающие меры по гармонизации валютного законодательства и контроля, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также унификацию бухгалтерского учета. Также выполненными признаны три программы в сфере информационного контроля. В их числе системы отслеживания товаров, фитосанитарного и транспортного контроля.