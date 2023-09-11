11 сентября, 14:43,
обновлено 11 сентября, 14:50
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян и Эрдоган договорились продолжать усилия по установлению мира в регионе

Премьер-министр Армении и президент Турции обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе и договорились продолжать дипломатические усилия для установления долгосрочного мира в регионе. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех стран региона. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - отмечается в сообщении. 

Теги:
АрменияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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