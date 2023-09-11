СМИ: почти 50% рекордного военного экспорта Чехии в 2022 году шло на Украину

По данным ČTK, общая стоимость поставленного на экспорт оружия и другого материала применяемого в целях безопасности достигла в 2022 году примерно €1,222 млрд

ПРАГА, 11 сентября. /ТАСС/. Объемы военного экспорта Чехии в 2022 году достигли рекордных показателей, при этом 45% поставок осуществлялось на Украину. Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на президента Ассоциации предприятий оборонной промышленности республики Иржи Гинека.

"Общая стоимость поставленного на экспорт оружия и другого материала [применяемого в целях] безопасности достигла в прошлом году приблизительно 30 млрд крон (примерно €1,222 млрд). Рост в годовом исчислении - почти в два раза", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно агентству, объем производства оружия в республике возрос в 2022 году приблизительно на 20% по сравнению с 2021 годом. Его общая стоимость составила около 50 млрд крон (€2,038 млрд). "Экспорт [оружия и иного военного материала] в 2022 году достиг наибольшего показателя в истории. Думаю, что подобное более не повторится", - привело агентство слова Гинека. Резкий скачок спроса на оружие произошел, по его словам, в связи с действиями России на Украине и возникшими опасениями других стран по поводу возможного расширения военного конфликта.

Украина, как следует из сообщения, стала основным получателем произведенного в республике военного материала. В эту страну было направлено 45% от общего объема его экспорта. В 70% случаев речь шла о боеприпасах, прежде всего крупного калибра. Туда же шла, в частности, тяжелая наземная военная техника.

При этом, как сказал Гинек, республика в значительной степени экспортировала военный материал, произведенный до 2022 года. Это касалось, главным образом, боеприпасов. Они в 2022 году составили более половины национального экспорта. В предыдущие годы этот показатель составлял примерно 15%.

Гинек отметил увеличение спроса на чешское оружие и военный материал в станах Африки. Он прогнозирует, что в текущем году общая сумма национального оружейного экспорта составит 20 млрд крон (примерно €816 млн).