Все кандидаты в правительство Гагаузии прошли тест на знание гагаузского языка

Недостаточное знание языка было одной из причин, по которой депутаты собрания уже трижды отказывались утвердить персональный состав правительства автономии

КИШИНЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Лингвистическая комиссия Народного собрания Гагаузии (НС), признала владеющими гагаузским языком всех кандидатов в члены исполкома (правительства), которых представила новая глава автономии Евгения Гуцул.

"Признать владеющими гагаузским языком всех предложенных кандидатов в члены Исполнительного комитета Гагаузии", - говорится в решении комиссии, которое опубликовано на сайте НС. В нем отмечено, что тестирование кандидатов проводилось в два этапа: чтение отрывка из произведения гагаузской литературы и публичное выступление на заданную комиссией тему. Как ожидается, после тестирования в ближайшие дни состоится заседание НС, на котором будет представлен состав исполкома.

Недостаточное знание гагаузского языка было одной из причин, по которой депутаты собрания уже трижды отказывались утвердить персональный состав правительства автономии. Если этот вопрос не будет решен до конца сентября, то Гуцул вправе распустить нынешний состав парламента. Депутатов также не устраивала предложенная ей структура исполкома, в которую по их предложению были внесены коррективы.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор", которая недавно была признана незаконной в Молдавии. После победы Гуцул конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в центризбиркоме автономии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании предвыборной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии.