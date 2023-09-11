Парламент ЮАР сместил с поста общественного защитника страны

Бусисиве Мквебане были предъявлены обвинения в некомпетентности и несоответствии должности

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Парламент Южно-Африканской Республики сместил с должности общественного защитника ЮАР Бусисиве Мквебане, которой были предъявлены обвинения в некомпетентности и несоответствии должности.

За импичмент проголосовали 318 депутатов Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента), против - 43, воздержался 1 законодатель. Голосование транслировалось в прямом эфире новостного портала Times Live. Национальная ассамблея насчитывает 400 человек, для импичмента требовались голоса двух третей депутатов. В истории демократической ЮАР еще никогда парламент не отстранял от должности общественного защитника.

Должность общественного защитника была учреждена в стране в 1994 году. Защитник представляет собой один из шести независимых государственных институтов, созданных для поддержки и защиты демократии и закрепленных в Конституции ЮАР. Он назначается главой государства и подотчетен парламенту. Мквебане была назначена на этот пост в октябре 2016 года Джейкобом Зумой, занимавшим в то время должность президента.

После отставки Зумы в феврале 2018 года под давлением обвинений в коррупции Мквебане попыталась начать расследования против ключевых политических фигур. Так, летом 2019 года она обвинила президента ЮАР Сирила Рамапосу в намеренном введении в заблуждение депутатов по вопросу о деньгах, полученных им от частной фирмы для фонда кампании по избранию его в 2017 году лидером правящей партии "Африканский национальный конгресс". Рамапоса подал в суд иск, оспорив выводы общественного защитника. Конституционный суд своим решением от 1 июля 2021 года поддержал доводы президента и отклонил обвинения в его адрес.

Осенью 2020 года спикер парламента ЮАР назначила независимую группу экспертов для изучения обвинений в адрес Мквебане, согласно которым она должна быть смещена со своей должности за некомпетентность. В феврале 2021 года комиссия пришла к выводу, что Мквебане не соответствует требованиям общественного защитника. В марте того же года Национальное собрание начало процедуру проверки соответствия Мквебане ее должности.

В июне 2022 года Рамапоса отстранил Мквебане от должности общественного защитника. Президент мотивировал свой шаг статьей 194 Конституции ЮАР, подразумевающей смещение с поста в случае проступка, неспособности или некомпетентности. Она была отстранена на период расследования парламентом ее деятельности в целях постановки вопроса об импичменте.