Правительство ФРГ намерено продлить мандат миссии Бундесвера в Ираке

Главы МИД и Минобороны Германии считают, что дислокация военнослужащих Бундесвера по-прежнему необходима

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии планирует продлить мандат учебной миссии Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Ираке, который истекает 31 октября 2023 года. Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо главы МИД ФРГ Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса.

В понедельник министры проинформировали лидеров фракций партий, представленных в Бундестаге, о том, что правительство Германии примет решение по соответствующему мандату на этой неделе, а затем представит его парламенту. "Мандат, по сути, должен быть продлен без изменений на 12 месяцев", - говорится в письме Бербок и Писториуса. Министры утверждают, что дислокация военнослужащих Бундесвера по-прежнему необходима, поскольку Ираку требуются независимые силы безопасности, которые должны помешать террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) набрать силу.

В настоящее время 277 военных ВС ФРГ находятся в Иордании, Багдаде и в Иракском Курдистане. Мандат предусматривает ограничение численности персонала миссии до 500 человек. Правительство ФРГ развернуло миссию в Ираке в 2015 году, когда ИГ взяла под контроль Сирию и некоторые районы Ирака. Бундесвер проводит подготовку сил безопасности Ирака, в основном руководящего военного персонала, для борьбы с ИГ.

Правительство Ирака, как отмечается в письме, выражает явное желание продолжить миссию, что было четко сформулировано во время визита премьер-министра Ирака в Берлин.