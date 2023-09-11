11 сентября, 16:37

Вице-премьер Госсовета Китая встретился с советником американской Albright Stonebridge

По сведениям агентства Xinhua, встреча прошла в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай"

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в понедельник встретился со старшим советником консультационной фирмы по вопросам глобальной стратегии и бизнеса Albright Stonebridge Group, бывшим исполнительным вице-президентом Торговой палаты США Майроном Бриллиантом. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, встреча прошла в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай". Помимо китайско-американского торгово-экономического сотрудничества стороны, как уточняется, стороны обсудили международную ситуацию. 

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Китай
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