Вице-премьер Госсовета Китая встретился с советником американской Albright Stonebridge

По сведениям агентства Xinhua, встреча прошла в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай"

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в понедельник встретился со старшим советником консультационной фирмы по вопросам глобальной стратегии и бизнеса Albright Stonebridge Group, бывшим исполнительным вице-президентом Торговой палаты США Майроном Бриллиантом. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, встреча прошла в пекинской государственной резиденции "Дяоюйтай". Помимо китайско-американского торгово-экономического сотрудничества стороны, как уточняется, стороны обсудили международную ситуацию.