Президент Венесуэлы назвал образцовыми выборы в России

Николас Мадуро считает, что прошедшее голосование показывает "демократический характер" России

КАРАКАС, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал образцовыми прошедшие в России выборы.

"Поздравляю народ Российской Федерации и ее президента Владимира Путина с образцовым избирательным процессом, который был проведен с 8 по 10 сентября", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Мадуро считает, что прошедшее голосование показывает "демократический характер" России. "Я поздравляю мужчин, женщин и молодежь из партии "Единая Россия", которые подтвердили лидерство этой неоспоримой победой", - добавил глава государства.

В России с 8 по 10 сентября прошли выборы в регионах, кампании разного уровня состоялись в 85 субъектах РФ. В 21 регионе проходили прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 - выборы депутатов законодательных органов власти. Впервые выборы в заксобрания прошли в новых регионах.