ОАЭ возобновили выдачу въездных виз гражданам Нигерии

Стороны также договорились об инвестициях в проекты в Нигерии

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов возобновили после почти годового перерыва выдачу гражданам Нигерии въездных виз, одновременно авиакомпания Emirates Airlines возобновляет полеты в нигерийские города. Об этом говорится в коммюнике администрации президента Нигерии, опубликованном по итогам переговоров в Абу-Даби президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и президента Нигерии Бола Тинубу.

"Соглашение по визам входит в силу немедленно", - говорится в коммюнике. Стороны также договорились об инвестициях в проекты в Нигерии.

Выдача виз гражданам Нигерии властями ОАЭ была приостановлена в 2022 году после того, как в Центробанк Нигерии ввел в первой половине 2022 года ограничения на обмен и вывоз из страны твердой валюты, в том числе иностранными компаниями. В результате Emirates Airlines приостановила полеты в Нигерию из-за невозможности вывезти из африканской страны прибыль, полученную от своей деятельности.

Тинубу прибыл в ОАЭ с визитом из Нью-Дели, где он участвовал в ряде мероприятий на полях саммита Группы двадцати.