В Ливане сообщили о скором вступлении в силу прекращения огня в лагере беженцев на юге

Как заявил и.о. главы Управления общей безопасности Ильяс аль-Бейсари, все палестинские стороны согласились прекратить огонь и выдать властям разыскиваемых лиц

БЕЙРУТ, 11 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы Управления общей безопасности Ливана генерал-майор Ильяс аль-Бейсари объявил о скором вступлении в силу соглашения о перемирии в лагере беженцев Айн-эль-Хильве.

"Все палестинские стороны согласились прекратить огонь и выдать властям разыскиваемых лиц", - написал он в социальной сети X (ранее Твиттер) после проведенного им совещания с командирами палестинских фронтов. Ранее в интервью газете Al Joumhouria аль-Бейсари заявил, что "столкновения в лагере достигли недопустимых масштабов".

Столкновения между бойцами палестинского движения ФАТХ и членами экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ) возобновились в ночь с 7 на 8 сентября. Причиной конфликта стал отказ экстремистов выдать боевиков, причастных к убийству 30 июля начальника службы безопасности ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши.

По сведениям медицинских источников, число погибших в Айн-эль-Хильве к вечеру возросло до 10, еще 128 человек получили ранения. Сильные перестрелки парализовали жизнь города Сайда. Там закрыты госучреждения, банки, учебные заведения, торговые центры, из-за снайперского огня затруднено движение по южной автостраде. Предыдущее перемирие в лагере было объявлено 2 августа. Тогда в ходе четырехдневных перестрелок погибли 13 человек, еще 65 получили ранения. Был нанесен материальный урон 400 постройкам, сотни жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы Сайды.

В крупнейшем пристанище палестинцев в Ливане проживают свыше 100 тыс. человек. Всего в стране насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией. Общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.