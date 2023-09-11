Министр обороны Украины назвал свой первый разговор с главой Пентагона предметным

Как заявил Рустем Умеров, он "проинформировал коллегу о последних событиях на передовой"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел свой первый после назначения на должность телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Он проинформировал американского коллегу о ходе боевых действий, назвав состоявшуюся беседу предметной.

"Провел предметный разговор с Ллойдом Остином, - написал он на странице в социальной сети X (ранее Twitter). - Проинформировал коллегу о последних событиях на передовой".

Пресс-служба американского военного ведомства также сообщала, что Остин и Умеров обсудили текущие и будущие военные потребности Украины, а также предстоящую встречу контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн. Ее очередное заседание запланировано на 19 сентября.

5 сентября Верховная рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны на фоне очередного коррупционного скандала вокруг ведомства, а уже на следующий день назначила вместо него Умерова, возглавлявшего Фонд госимущества Украины. Он стал уже четвертым министром обороны при каденции президента Владимира Зеленского.