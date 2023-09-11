Киев требует у Берлина ракеты, Зеленский не ждет "хеппи-энда". События вокруг Украины

Предпосылок для переговоров с Киевом по урегулированию конфликта "как не было, так и нет", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, "киевскому режиму придется начинать разговор с признания реалий", которые возникли за период российской СВО.

У контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет "хеппи-энда" из-за высоких потерь, признал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок назвал нежелание Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus "потерей времени" и заявил, что Германии все равно придется одобрить эти поставки.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили более 10 атак ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщили в Минобороны РФ. С учетом боевых действий на запорожском, купянском и херсонском направлениях потери ВСУ превысили 670 человек.

Уничтожено несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения противника, в том числе самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубицы М119 производства США, а также зенитный ракетный комплекс британского производства Stormer HVM. В Херсонской области уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ.

"Мы потеряли много людей. У нас не будет "хеппи-энда", мы должны это признать", - признал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

Как заявила в эфире телеканала BFMTV глава МИД Франции Катрин Колонна, контрнаступление оказалось для Киева сложнее, чем ожидалось, тем не менее "оно развивается, в частности, на южном направлении".

Песков о переговорах

Песков назвал "не соответствующим действительности" высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президент РФ Владимир Путин якобы не готов к переговорам по Украине. "Напротив, президент Путин постоянно декларирует нашу готовность достигать наши цели мирными средствами", - сказал представитель Кремля на полях Восточного экономического форума.

"Если, помимо военных, боевых методов решения наших проблем, появятся предпосылки для начала переговоров, эти переговоры начнутся. Сейчас таких предпосылок нет", - добавил Песков. Говоря о том, с чего можно было бы возобновить дипломатический процесс, Песков заявил, что "киевскому режиму придется начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце [2022 года] отказался от решения вопросов мирными средствами".

По словам представителя Кремля, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон "практически утратили" возможность стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине, так как "они утратили свою суверенность во всей этой истории" и "предпочитают четко двигаться в фарватере тех решений, которые принимаются в Вашингтоне", даже в ущерб себе и народам своих стран.

Гросси о снарядах с ураном

Применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой "значительных радиологических последствий с точки зрения ядерной безопасности", заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на пресс-конференции.

Подобное "вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо", отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Гросси "явно не договаривает". Захарова напомнила, что обедненный уран как тяжелый металл чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности. "Особенно, когда он используется в составе боеприпасов, так как при их применении будут образовываться крайне токсичные аэрозоли", - указала она.

Диверсанты в Белоруссии

Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии задержали готовивших подрывы железнодорожных путей диверсантов, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ). По сообщению агентства БелТА, речь идет об участниках трех боевых ячеек, которые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском (Минская область) и Толочинском (Витебская область) районах. При задержании у них изъяли взрывчатку и детонаторы.

Один из подозреваемых, готовивший подрыв железнодорожных путей в Минской области, инициативно вышел на связь с СБУ, а для подготовки теракта привлек бывшего коллегу. Организовывавший теракт в Витебской области гражданин Украины для совершения преступления привлек двух белорусов, у которых были навыки минно-взрывного дела. Сотрудниками КГБ также задержан гражданин Украины, который незаконно переместил через белорусскую границу оружие, взрывчатку и беспилотники.

Бербок в Киеве

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок побывала с необъявленным визитом в Киеве, где на встречах с президентом Украины и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой обсудила в том числе вопрос возможных поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus.

На пресс-конференции по итогам переговоров Бербок уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, передаст ли Берлин Киеву такие ракеты. "Недостаточно просто обещать, что мы будем выполнять определенные запросы. Это касается того, что все вопросы надо полностью и тщательно прояснить", - сказала она.

Выступивший следом Кулеба заявил, что Берлин все равно поставит Киеву эти ракеты. "Вы спросили, дала ли Анналена [Бербок] мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы [Германия] сделаете это в любом случае, это только вопрос времени, и я не понимаю, почему мы теряем время", - сказал глава МИД Украины.

Финансовые проблемы Киева

Украина была вынуждена отменить налоговые льготы для бизнеса, которые действовали почти полтора года, из-за роста военных расходов, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. "Поступлений от налогов не хватает, чтобы покрыть расходы на войну", - сказал он в эфире телеканала "Рада". По словам Гетманцева, на военные расходы сейчас тратится более 60% украинского бюджета, при этом расходы продолжают расти.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, кабмин намерен предложить Верховной раде вновь увеличить военные расходы, однако в правительстве не уверены, что смогут получить всю запрашиваемую сумму. В этой ситуации Киев рассчитывает прежде всего на помощь со стороны Запада. По словам Марченко, в этом году в украинский бюджет от западных партнеров поступило $42 млрд, и правительство надеется получить от США еще $3,3 млрд. На будущий год Киев рассчитывает получить от Вашингтона порядка $12-14 млрд финансовой помощи, однако пока никаких гарантий на этот счет нет.

Берлин "в контексте подготовки к зиме" увеличит срочную гуманитарную помощь Украине на €20 млн, доведя ее объем до €380 млн, сообщила глава МИД ФРГ в ходе визита в Киев. Она напомнила, что за последние полтора года общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны ФРГ составил около €22 млрд.