Глава МИД ФРГ напомнила, что Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что конференция по восстановлению Украины пройдет в Берлине в 2024 году. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Глава МИД ФРГ напомнила, что Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Причем Берлин, по ее словам, оказывает Киеву не только военную, экономическую и гуманитарную помощь. "Чтобы из разрушений могло возникнуть что-то новое, мы вместе возьмемся за восстановление. Мы организуем конференцию по восстановлению Украины в Берлине в следующем году", - отметила Бербок.

В понедельник глава внешнеполитического ведомства ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Киев. Она провела встречи с Кулебой и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал Бербок о потребностях украинских вооруженных сил, в частности в системах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах большой дальности.